Что может означать заявление Байрамова о строительстве дороги по территории Ирана?

Заявление министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова о строительстве дороги по территории Ирана для установления связи между Азербайджаном и Нахиджеваном отнюдь не означает, что Азербайджан собирается отказаться от своих стремлений получить дорогу через территорию Армении по логике коридора. Об этом в беседе с «Арменпресс» заявил эксперт по вопросам Азербайджана Тарон Ованнисян.

«Так или иначе, у Азербайджана есть дорога в Нахиджеван через территорию Ирана. Сейчас, после войны, Азербайджан пытается построить более короткую дорогу из оккупированных южных районов Арцаха. Об этом власти Азербайджана заявляли довольно давно, просто есть другой вопрос, данное обстоятельство пытаются использовать для оказания дополнительного давления на Армению, если транзитная дорога будет через Иран, Армения останется вне региональных проектов, они пытаются посредством этого оказать дополнительное давление на Армению для достижения согласия в вопросе так называемого «зангезурского коридора», - объяснил Тарон Ованнисян.

Он отметил, что в интервью турецкому информационному агентству «Анадолу» министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов озвучил угрозу в адрес Армении, заявив, что коридор будет открыт, желает Армения этого или нет.

«Азербайджанская сторона не отказалась от этой идеи, для них, как и для Турции это прежде всего политическая цель. Другое дело, что они пытаются диверсифицироваться и иметь более короткую дорогу через территорию Ирана и еще одну дорогу по территории Армении», - добавил Ованнисян.

Кандидат исторических наук, востоковед Армен Петросян заявил, что единственная связь между Азербайджаном и Нахиджеваном была и есть через территорию Ирана, а последние договоренности как раз касаются строительства новой дороги по территории Арцаха, перешедшей под контроль Азербайджана после войны.

«То есть, ничего нового в этом нет, просто пытаются создать более доступные и выгодные коммуникации. И пытаются использовать это как средство шантажа для давления на Армению. Другими словами, если Армения не предоставит Азербайджану дорогу с коридорной логикой, то она будет исключена из процесса разблокирования коммуникаций в регионе и снова останется изолированной, а Азербайджан продолжит свою связь с Нахиджеваном через Иран.

Никаких изменений в риторике Азербайджана нет, и он по-прежнему продолжает требовать снятия блокады с Армении по коридорной логике», - заключил Армен Петросян.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что для связи с Нахиджеваном у Азербайджана есть альтернативный путь через реку Аракс, минуя Армению. С этой целью, согласно договоренности с Ираном, Баку уже начал строительство первого моста через реку Аракс.