Ремонтируется дорога республиканского значения Гюмри-Капс-Амасия

На средства государственного бюджета РА в рамках суммы в 451 млн драмов проводятся работы по среднему ремонту на участке КМ1+100-км11+784 автомобильной дороги республиканского значения Н-32/М-1 /-Гюмри-Капс-Амасия

Об этом «Арменпресс» сообщили в областной администрации Ширака, отметив, что дорога протяженностью в 10.684 км проходит через населенные пункты Мармашен, Ваграмаберд и Капс общины Ахурян Ширакской области.

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