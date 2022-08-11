Генрих Мхитарян стал автором гола в товарищеском матче

Генрих Мхитарян, бывший капитан национальной сборной Армении по футболу, забил гол в товарищеском матче «Интера» с «Сантанджело».

Как сообщает «Арменпресс», до начала чемпионата Италии по футболу «Интер» провел товарищеский матч с «Сантанджело» из Серии D и победил с совершенно не футбольным счетом 11:0. В составе вице-чемпиона Италии отличился и бывший капитан сборной Армении Генрих Мхитарян.

«Интер» официально представил Генриха Мхитаряна 2 июля.

Генрих Мхитарян выступал за римскую «Рому» с 2019 по 2022 год. В составе римского клуба он принял участие в 115 матчах, забил 29 голов и сделал 25 результативных передач.

В сезоне 2021/2022 Мхитарян в составе «Ромы» стал обладателем первого Кубка Лиги конференций УЕФА.