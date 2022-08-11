Швейцария готова представлять интересы Украины в России

Берн выразил готовность представлять интересы Украины на территории России в связи с отсутствием дипломатических отношений между Россией и Украиной, как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду телерадиовещательная компания SRF со ссылкой на МИД Швейцарии.

"Украина выразила желание, чтобы Швейцария представляла ее интересы на территории России. Переговоры по этому поводу завершены. Чтобы данная договоренность вступила в силу, Россия должна выразить свое согласие", - заявил официальный представитель швейцарского МИД.

Он также отметил, что Швейцария давно выражала готовность стать посредником между странами.

"Швейцария готова сыграть роль принимающей стороны на переговорах и встречах... и делиться знаниями на экспертном уровне на потенциальных переговорах", - пояснил представитель внешнеполитического ведомства Швейцарии.

По его словам, "министерство иностранных дел России осведомлено о завершении переговоров между Швейцарией и Украиной и ознакомлено с параметрами соглашения".