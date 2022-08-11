Члены Парламента штата Новый Южный Уэльс Австралии потребовали от правительства осудить агрессию Азербайджана

9 августа члены группы дружбы с Арменией Парламента штата Новый Южный Уэльс Австралии обратились к министру иностранных дел Австралии Пони Вонгу с требованием осудить агрессию Азербайджана. Как передает «Арменпресс» со ссылкой на сообщение Центрального аппарата бюро АРФД «Ай Дата», письмо подписали спикер законодательного собрания Нового Южного Уэльса Джонатан Одеа и член законодательного совета Уолт Секорд, который является председателем группы дружбы с Арменией.

В письме, в частности, затрагиваются последние азербайджанские нападения на гражданские населенные пункты и попытки Азербайджана нарушить сформированную в ноябре 2020 года линию соприкосновения, что уже привело к жертвам и ранениям и к нарушению ряда основополагающих прав человека.

Подписавшие письмо парламентарии потребовали от правительства Австралии публично осудить азербайджанскую агрессию.

Среди прочего, авторы письма также подчеркнули, что последняя азербайджанская агрессия, направленная на этническую чистку районов Бердзор и Агавно, через которые проходит Лачинский коридор, является вопиющим нарушением статьи 7 Римского устава Международного уголовного суда.

Касаясь упомянутой статьи, Майкл Колокосян, исполнительный директор Австралийского комитета «Ай Дата», заявил:

«От имени армянской общины Австралии мы благодарим Джонатана Одеа и Уолта Секорда за то, что они присоединились ко многим международным политическим лидерам, которые стремятся защитить права народа Нагорного Карабаха, пытаясь предотвратить азербайджанскую агрессию в отношении самоопределившейся Республики Арцах».