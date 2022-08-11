14 августа Армянская Апостольская Церковь отметит праздник Успения Богородицы: состоится церемония освящения винограда
12:05, 11 Август 2022
14 августа Армянская Апостольская Церковь отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы.
Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространила Информационная система Первопрестола.
«В связи с этим днем Конгрегация Первопрестола примет участие в Священной Литургии в монастыре Святой Гаяне. Начало Святой Литургии - 11:00», - говорится в сообщении.После окончания Святой Литургии на открытом алтаре Святого Трдата Первопрестола состоится церемония освящения винограда.
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