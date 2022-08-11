Посол Армении в Италии встретилась с мэром города Тревиньяно-Романо

Посол Армении в Италии Цовинар Амбарцумян посетила город Тревиньяно-Романо, где встретилась с мэром Клаудией Мачукки и с представителями властей города.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

На встрече обсуждались возможности децентрализованного сотрудничества между Тревиньяно-Романо и городами Армении.

Мэр Клаудия Мачукки отметила, что для нее большая честь принимать посла Республики Армения Цовинар Амбарцумян. «Рада принять здесь посла Республики Армения, в нашем маленьком городке, сердце которого тянется к Армении, благодаря двум соотечественникам из Армении Эдуардо и Марио Парадиси Амирханян, и госпожи Эльзы Парадиси Амирханян, представляющей Ассоциацию римской армянской общины. Два человека, которые всю жизнь трудились во благо нуждающихся в помощи, никогда не жалея себя. Благодаря своей деятельности они сделали Армению известной и любимой здесь, в городе Тревиньяно-Романо», - сказала мэр.

Посол Армении в Италии Цовинар Амбарцумян поблагодарил мэра и всех жителей Тревиньяно за теплый и дружеский прием. «По дороге я видела окружающую территорию, природу и нашла особое сходство между Арменией и Тревиньяно, который также не имеет прямого выхода к морю, но имеет красивое озеро, такое как наше озеро Севан. Я считаю, что история была щедра к нам, создав основу для большого сотрудничества, особенно с точки зрения туризма и культуры, и создав крепкиые условия для конкретных шагов», - сказала посол.

Посол также представила собравшимся ситуацию в регионе и поблагодарила город Тревиньяно-Романо за поддержку.

В завершение встречи в сопровождении мэра посол побывала в городском музее.