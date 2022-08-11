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Расписание паромной переправы скоро будет опубликовано: министр экономики Армении Ваан Керобян

Расписание паромной переправы скоро будет опубликовано: министр экономики Армении Ваан Керобян

Работы по запуску паромной переправы продолжаются. Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявил министр экономики Ваан Керобян.

«Сейчас мы проводим заключительные работы, график будет опубликован в ближайшее время», - сказал он.

Министр экономики отметил, что рассматривается вариант использования порта Поти.

«Это не легкий вопрос, тем более, что он связан с такими тяжелыми геополитическими переменами и давлением, но, тем не менее, мы надеемся, что наша работа очень скоро даст результаты», - сказал министр.

Ранее в интервью «Арменпресс» Керобян сообщал, что паромное сообщение будет запущено в августе. «Думаю, в этом месяце мы точно его запустим. Вроде все вопросы решены. И теперь единственная проблема, которую еще нужно согласовать, это то, что нам нужно получить разрешения в режиме онлайн для каждого продукта, чтобы иметь возможность везти ту или иную партию. И вообще, кажется, мы уже готовы опубликовать расписание. Это произойдет в ближайшие дни», - сказал министр.
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