В Токио установили рекорд по числу жарких дней летом

Число жарких дней в Токио, когда температура воздуха поднималась выше 35 градусов Цельсия, в этом году составило 14. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг национальное метеорологическое управление.

Это самый высокий показатель за все время наблюдений, которые начали проводиться в 1875 году. Предыдущие рекорды, когда количество жарких дней составило 13, фиксировались в 2010 и 1995 годах.

Жаркая погода в Токио установилась в конце июня после завершения сезона дождей. Для столичного региона этот сезон дождей стал самым коротким с 1951 года, когда японские метеорологи начали вести подобную статистику. Тогда же в городе Исэсаки на востоке Японии был установлен общенациональный рекорд для июня - 40,1 градуса Цельсия.

В июле и начале августа жаркая погода за исключением коротких периодов сильных дождей продолжила преобладать практически во всех регионах Японии. Только за последние две недели по всей стране были госпитализированы более 14 тыс. человек с тепловыми ударами.