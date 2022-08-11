В G7 продолжают обсуждать механизмы ограничения цен на нефть из России
Обсуждение вопроса в G7 о механизме ограничения цен на нефть из России продолжается, из-за высокой технической сложности они пока не завершены, как передает Арменпресс, об этом заявил на большой летней пресс-конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Мы обсуждаем вопрос, как это возможно сделать, это возможно только в том случае, если это будет организовано глобально. Нельзя сделать это односторонне, только в тесной кооперации со многими другими. Эти обсуждения продолжаются, из-за высокой технической сложности они пока не завершены", - сказал Шольц, добавив, что "работа над этим ведется очень интенсивно".
Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник, что страны G7 намерены установить механизм ограничения цен на нефть из России.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм