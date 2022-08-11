В G7 продолжают обсуждать механизмы ограничения цен на нефть из России

Обсуждение вопроса в G7 о механизме ограничения цен на нефть из России продолжается, из-за высокой технической сложности они пока не завершены, как передает Арменпресс, об этом заявил на большой летней пресс-конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы обсуждаем вопрос, как это возможно сделать, это возможно только в том случае, если это будет организовано глобально. Нельзя сделать это односторонне, только в тесной кооперации со многими другими. Эти обсуждения продолжаются, из-за высокой технической сложности они пока не завершены", - сказал Шольц, добавив, что "работа над этим ведется очень интенсивно".

Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник, что страны G7 намерены установить механизм ограничения цен на нефть из России.