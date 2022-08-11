Число случаев COVID-19 в мире превысило 587 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 587 млн 474 тыс. 363, свидетельствуют данные американского портала Worldometer.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 427 тыс. 326 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU․

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 92 млн 562 тыс. 177 и 1 млн 35 тыс. 548.

Индия - 44 млн 206 тыс. 996 и 526 тыс. 879.

Бразилия - 34 млн 66 тыс. и 680 тыс. 531.

Франция - 34 млн 359 тыс. 13 и 153 тыс. 950.

Германия - 31 млн 439 тыс. 645 и 145 тыс. 394.

Великобритания - 23 млн 634 тыс. 561 и 186 тыс. 798.

Италия - 21 млн 400 тыс. 179 и 173 тыс. 571.

Южная Корея - 20 млн 983 тыс. 169 и 25 тыс. 441.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро четверга - 827. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, Бразилии - 3 тыс. 156, Франции - 2 тыс. 332, Германии - 1 тыс. 724, Великобритании - 2 тыс. 711, Италия - 2 тыс. 880, Южной Корее - 495. Сведения по США отсутствуют.