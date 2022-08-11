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Завершившие службу в N-ской воинской части попрощались с сослуживцами торжественным мероприятием

Завершившие службу в N-ской воинской части попрощались с сослуживцами торжественным мероприятием

10 августа в воинской части N было организовано торжественное мероприятие по поводу  демобилизации военнослужащих, завершивших обязательную срочную воинскую службу. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, командный состав воинской части поблагодарил военнослужащих за служение Родине с честью и преданностью, пожелал успехов в гражданской жизни и вручил поощрительные награды. 

По окончании церемонии демобилизованные военнослужащие торжественным шествием прошли по площади воинской части.


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