Процесс урегулирования отношений с Арменией продолжается. Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу говорил о нормализации армяно-турецких отношений, сказав, что процесс продолжается и предприняты некоторые шаги в этом направлении.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает азербайджанское агентство АПА со ссылкой на своего корреспондента в Стамбуле.

Выступая на 13-й конференции послов в Турции, глава МИД Турции заявил, что процесс нормализации отношений с Арменией согласовывается с Азербайджаном, что вызывает в Армении определенную озабоченность. Однако Чавушоглу заверил, что и Турция, и Азербайджан «искренни».

"Мы демократическая страна. Каким бы двусторонним ни был процесс урегулирования, необходимо, чтобы все мы предприняли шаги для установления стабильности на Южном Кавказе", - сказал глава МИД Турции.

Армения и Турция назначили специальных представителей для начала диалога, направленного на нормализацию двусторонних отношений. Вице-спикер Национального Собрания РА Рубен Рубинян и посол Турции Сердар Кылыч впервые встретились 14 января 2022 г. в Москве. Последняя, четвертая встреча Рубиняна и Кылыча состоялась 1 июля в Вене. 11 августа официальный представитель МИД РА Ваан Унанян заявил, что договоренности относительно следующей встречи спецпредставителей нет.