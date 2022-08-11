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В ООН обеспокоены военными действиями вокруг Запорожской АЭС

В ООН обеспокоены военными действиями вокруг Запорожской АЭС

Организация Объединенных Наций обеспокоена продолжающимися военными действиями вокруг Запорожской АЭС.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в офисе генсека ООН.  

"ООН считает, что зону безопасности вокруг Запорожской АЭС могут обеспечить сами стороны конфликта на Украине", - отметили в офисе генсека. 

Ранее Госдепартамент США сообщил, что США поддерживают инициативу по созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.


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