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В Гукасаване, Хое и Меграшате будет запущена сирена

В Гукасаване, Хое и Меграшате будет запущена сирена

В поселке Гукасаван Араратской области 12 августа с 10:00  по 11:00 часов будет проведено учение на тему «Организация укрытия населения в случае сигнала «Воздушная тревога». 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, будет запущена сирена.

Согласно источнику  в тот же день в 11:00 часов  в поселке Арагац общины Хой Армавирской области будет проведено учение на указанную тему. Здесь также будет запущена сирена. 

12 августа с 12:00 до 13:00 часов  в  населенном пункте общины Амасия Ширакской области также будет запущена сирена.

МЧС РА просит жителей Гукасавана, Хоя и  Меграшата не беспокоиться.


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