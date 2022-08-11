В Гукасаване, Хое и Меграшате будет запущена сирена

В поселке Гукасаван Араратской области 12 августа с 10:00 по 11:00 часов будет проведено учение на тему «Организация укрытия населения в случае сигнала «Воздушная тревога».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, будет запущена сирена.

Согласно источнику в тот же день в 11:00 часов в поселке Арагац общины Хой Армавирской области будет проведено учение на указанную тему. Здесь также будет запущена сирена.

12 августа с 12:00 до 13:00 часов в населенном пункте общины Амасия Ширакской области также будет запущена сирена.

МЧС РА просит жителей Гукасавана, Хоя и Меграшата не беспокоиться.