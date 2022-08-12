Желающие воспользоваться программой содействия объединению сельскохозяйственных земель могут обращаться с 15 сентября

Желающие воспользоваться программой государственного содействия объединению земель сельскохозяйственного назначения на 2023-2025 годы могут подать заявку уже с 15 сентября. Первый пункт назначения для желающих воспользоваться программой - Министерство экономики РА. В беседе с «Арменпресс» заместитель министра экономики РА Арман Ходжоян отметил, что желающие воспользоваться программой предварительно подают соответствующее заявление. После его утверждения подписывается договор, затем начинаются работы по закреплению земель. После сбора всех документов и проведения процесса консолидации результаты представляются в министерство. После соответствующей проверки и подтверждения соблюдения всех мер приступают к мелиоративным работам. Затем оформляются документы, обосновывающие расходы, и их представляют в министерство, и после соответствующего мониторинга производится компенсация.

Ситуация на данный момент

Около 50 % пахотных земель Армении сегодня не используются. Изучая опыт разных стран, обсуждая с местными экспертами, правительство РА рассмотрело несколько подходов. Поставлена цель создать условия, при которых процесс отчуждения пахотных земель будет осуществляться легче, и повысится урожайность.

«Сегодня около 80 % владельцев земли имеют около 2 га земли. 40 % из них имеют 3 га земли, 25 % - 5 и более га. Средний участок составляет около 1,4 га. Стоит задача повышения продуктивности сельскохозяйственных угодий. Фрагментированные небольшие участки земли представляют собой проблему как с точки зрения логистики, затрат, так и с точки зрения применения передовых технологий орошения. Одно дело тратить на одном участке земли, другое дело сделать это на нескольких участках. Вам приходится удвоить свои расходы», - объяснил Арман Ходжоян.

Среди причин не возделывания земли и документация, проблемы с правом собственности, мелиоративное состояние земли, нехватка воды. Для правительства РА эти вопросы играли руководящую роль в работах по земельной реформе. Меры, направленные на решение вышеуказанных проблем, включены в утвержденную правительством «Государственную программу содействия объединения земель сельскохозяйственного назначения на 2023-2025 годы».

Содействие в рамках программы и условия

Планируется компенсировать 50 % затрат на объединение земель площадью в 30 га и более, на выполнение запланированных работ (рекультивация земель и строительство водохранилища). Согласно показателям, рассчитанным министерством, стоимость 1 га в рамках указанных работ составляет 2 млн 760 000 драмов.

«В программе установлены критерии адресной поддержки. Например, если фермер или физическое лицо хочет консолидировать землю, обязательным условием является то, что его доля не должна превышать 20 % от общей суммы. Невозможно, чтобы кто-то владеющий 29 га земли, прикупил бы еще 1 га и участвовал в программе. Наша задача - объединение маленьких участков земли», - сказал Арман Ходжоян.

Количество единиц земельных участков, составляющих отдельную имущественную единицу, должно быть не менее 10 единиц при объединении 30-100 га и не менее 20 единиц при объединении участка 100-200 га.

А чтобы не допустить искусственного раздела земли, в программе установлено другое размежевание. Лицо, у которого приобретается земля, должно быть ее владельцем в течение последних 2 лет.

Помощь при решении вопросов документации

Опыт показывает, что проблем с документами на право собственности на землю так много, что они становятся препятствием для их продажи и инвестирования. По словам Армана Ходжояна, в случае закрепления небольшого земельного участка инвестор сталкивается с многими трудностями и техническими проблемами.

«И если у инвестора нет терпения, преданности делу, времени, в итоге, этих продаж и инвестиций не происходит. В рамках земельной реформы мы планируем создать такие условия, чтобы такие сделки при желании обеих сторон проходили бы легко. Правительство, параллельно с этой, планирует реализовать еще одну пилотную программу. Государство готово помочь в решении вопросов с документами и предложить эти обрабатываемые земли потенциальному инвестору. С одной стороны, бизнес будет заинтересован в инвестициях, с другой стороны, мы постараемся решить проблемы с документами. Если есть люди, которые не хотят возделывать свою землю, не планируют и не могут предложить ее покупателям из-за непривлекательности места, правительство РА готово помочь с документами и повысить привлекательность земли», - сказал Арман Ходжоян.

Ожидаемые результаты

Прогнозируется, что в 2023 году произойдет консолидация около 1 000 га земель, к 2025 году - 4 500 га. Замминистра отметил, что основой для этой программы стали обсуждения с различными фермерами, бизнес-группами и с отдельными лицами.

«У нас есть прогнозируемый бюджет проекта, который является отправной точкой, но, как показали интенсивные сады, лизинг сельхозтехники и другие программы, мы никогда не были ограничены в выполнении поставленной перед нами задачи. Каким был спрос, государство так и откликалось. Думаю, что и в этом направлении мы не ограничимся», - добавил Арман Ходжоян.

Программа не имеет ограничений по бенефициарам, ею могут воспользоваться как физические, так и юридические лица. Кооперативы также могут быть зарегистрированы как юридические лица.