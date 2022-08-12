Минобороны РФ заявило о повреждении систем охлаждения ЗАЭС в результате ударов ВСУ

В результате обстрела ВСУ Запорожской АЭС (ЗАЭС) повреждено оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов, но важная инфраструктура не задета, заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"11 августа подразделениями 44-й артиллерийской бригады ВСУ со стороны населенного пункта Никополь из 152-мм орудий совершен обстрел Запорожской атомной электростанции", - сообщил Мизинцев на брифинге в четверг.

"В результате ударов частично повреждена теплоэлектростанция собственных нужд и оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов", - сообщил он

"Только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений Вооруженных Сил России по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала и работа реакторов не нарушена", - заявил Мизинцев.