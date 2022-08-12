Во Франции выступили за сохранение канала для диалога с Россией

Франция выступает за сохранение возможности для диалога с Россией, который будет необходим, когда наступит время для переговоров. Об этом сообщила в пятницу в эфире радиостанции "Франс энфо" официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Канал для диалога с Россией необходимо сохранять для момента, когда наступит время переговоров, - сказала Лежандр. - Сейчас не фаза переговоров, сейчас фаза боевых действий, но наступит момент, когда фаза переговоров станет необходимой".