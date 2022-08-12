Ответственность за взрыв в принадлежащем талибам медресе Кабула взяло на себя ИГ

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за вчерашний взрыв в школе одного из старших священнослужителей движения "Талибан" Рахимуллы Хаккани, сообщает информационное агентство Aamaj News.

Как пишет агентство со ссылкой на связанный с ИГ интернет-ресурс Amaq, нападение было совершено членом группировки по имени Халид Логари,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В свою очередь начальник пресс-центра полиции Кабула Халид Задран сообщил, что шейх Рахимулла Хаккани в результате взрыва в принадлежащей ему школе погиб вместе со своим братом. Также пострадали трое студентов.

Задран назвал взрыв "варварским" актом и добавил, что талибы не оставят это нападение без ответа. Нападение на медресе произошло накануне вечером в районе Шаш-Дарак.