Нападений на азербайджанских оппозиционных журналистов не стало меньше и в 2022 году: Greek City Times

Греческая газета «Greek City Times» опубликовала обширную статью о репрессиях против независимых журналистов в Азербайджане.

Как сообщает «Арменпресс», автор статьи вначале коснулся заявления премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, в котором тот газопровод Греция-Болгария IGB (Interconnector Greece-Bulgari), который соединяет национальную газотранспортную систему Греции с болгарской сетью и может ежегодно транспортировать миллиарды кубометров газа из Азербайджана, назвал «трубопроводом ценностей». Говоря о проводимой Азербайджаном политике этнической чистки против армян Нагорного Карабаха, обозреватель задался вопросом, насколько уместны подобные заявления руководства Греции.

«Если в качестве примера, мы рассмотрим медиа-сектор, то ценностей, о которых говорит Мицотакис, будет недостаточно. В докладе организации «Репортеры без границ» говорится: «Президент Ильхам Алиев устранил любое подобие плюрализма и с 2014 года безжалостно пытается заставить замолчать всех оставшихся критиков». Внутри страны не было независимого теле- или радиовещания, а все оппозиционные газеты были закрыты. Большинство независимых новостных сайтов, подвергающихся государственной цензуре, таких как «Азадлыг» и «Мейдан ТВ», работают за рубежом», - говорится в статье.

Автор статьи пишет что, за последние 20 лет за избиение или нанесение телесных повреждений журналисту не был наказан ни один чиновник или полицейский. «Бакинский режим пытается заставить замолчать независимых журналистов и в изгнании, оказывая давление на тех, кто остался в стране, на их друзей и родных. Беспокоит то, что режим Алиева экспортирует свои атаки на журналистов и за пределы Азербайджана», - отмечает автор.

Журналист «Greek City Times» представил нападения, совершенные на журналистов в 2022 году и их убийства за пределами Азербайджана.

31 мая азербайджанский блогер Турал Садогли, проживающий в Германии, но в настоящее время находящийся в Великобритании, заявил, что власти Азербайджана готовят против него заговор.

«Уверяю вас, моя жизнь в серьезной опасности. На этот раз они что-то замышляют против меня. Администрация президента дала соответствующее поручение. Поэтому завтра мои родители проведут акцию протеста в Баку, перед администрацией президента. Прошу политические партии, правозащитников, активистов и журналистов поддержать их», - написал Садогли на своей странице в Facebook.

Позже проживающий в Германии азербайджанский журналист, бывший политзаключенный Афган Мухтарлы подтвердил в своих социальных сетях угрозу жизни блогера.

«Азербайджанский иммигрант и блогер, проживающий в Германии, глава организации «Азад соз» (Свобода слова) Турал Садоглы написал о серьезной угрозе его жизни. Режим Алиева неоднократно арестовывал, похищал и шантажировал своих противников, проживающих за границей. Ильхам Алиев неоднократно использовал террористические группы против тех, кого не мог арестовать. В прошлом году в Стамбуле был убит Байрам Мамедов, в Бельгии Вугар Рза, в Тбилиси Гусейн Бакиханов. Были предприняты попытки убить Магомеда Мирзали, Орхана Агаева, Ордухана Бабирова, Габиля Мамедова. Французская полиция за попытку убийства Магомеда Мирзали арестовала несколько человек. Угроза жизни Турала Садоглы, поиски его места проживания - достаточно серьезная проблема. Европейские правоохранительные органы должны обеспечить безопасность Турала», - написал Мухтарлы.

Автор статьи также привел публикацию «Infoteka24» о нападении в Европе на другого азербайджанского оппозиционного блогера. На этот раз жертвой нападения был блогер Манаф Джалилзаде, известный своей критикой Ильхама Алиева и Мехрибан Алиевой.

О том, что Манаф Джалилзаде подвергся нападению, рассказал и Мирзали Мухамад, азербайджанский оппозиционный блогер, проживающий во Франции.

«Блогер Манаф Джалилзаде, проживающий в Швейцарии, был жестоко избит тремя азербайджанцами перед своим домом 29 апреля 2022 года. Он в очень тяжелом состоянии», - написал Мирзали Мухамад на своей странице в Twitter.

По словам журналиста «Greek City Times», это всего лишь несколько примеров за 2022 год, но такие случаи можно привести за каждый год постсоветского периода Азербайджана.