Литва поддержала заявления G7 по Тайваню

Литва поддерживает заявление стран G7 о ситуации в Тайваньском проливе, заявила находящаяся с визитом на острове заместитель министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте.

Ранее главы МИД стран G7 выразили озабоченность "угрожающими" действиями КНР в Тайваньском проливе, в частности, военными учениями, которые могут привести к эскалации. Главы МИД "семерки" также выразили мнение, что "эскалационная" реакция КНР на визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси рискует усилить напряженность в регионе. В ответ МИД Китая заявил, что Пекин может пересмотреть свое отношение к диалогу со странами G7, если они не пересмотрят свою ошибочную позицию по ситуации вокруг Тайваня,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Литва поддержала заявление G7, сделанное на прошлой неделе", - заявила Вайчюкявичюте, слова которой приводит Центральное информационное агентство Тайваня.

Литовский политик назвала Тайбэй "очень близким другом" и "надежным партнером" Вильнюса, отметив, что страна продолжит искать возможности для укрепления экономического сотрудничества с Тайванем в рамках усилий по диверсификации своей экономики и расширению экспортных рынков.