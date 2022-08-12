СМИ: Финляндия прекратила сотрудничество с Россией по уголовным делам

Финляндия прекратила сотрудничество с Россией по уголовным делам, что ведет к задержке расследований внутри самой Финляндии, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

"Финские власти больше не направляют запросы о судебной помощи в Россию, что приводит к задержке полицейских расследований и судебных процессов", - говорится в сообщении.

Весной министры юстиции ЕС осудили российскую спецоперацию на Украине и объявили о решении больше не сотрудничать с Россией в уголовных расследованиях. Министр юстиции Финляндии Анна-Майя Хенрикссон приняла решение заморозить уголовное и судебное сотрудничество между двумя странами,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В Финляндии разрыв сотрудничества между финскими и российскими властями приводит к еще более длительным уголовным расследованиям и судебным процессам", - говорится в сообщении. Срок давности по уголовным обвинениям в отношении подсудимых также может истечь, если обвинения не будут предъявлены вовремя, уточняет YLE.