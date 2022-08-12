Турецкое СМИ сообщило некоторые сведения о контактах Рубинян-Кылыч

Турецкая газета «Hurriyet» сообщила о контактах спецпредставителей процесса армяно-турецких отношений Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча.

Как сообщает «Арменпресс», газета сослалась на анонимный источник в МИД Турции.

Отмечается, что стороны встречались один раз в Москве и 3 раза в Вене и провели более 500 телефонных разговоров.

«Согласно полученной информации, официальные лица Министерств транспорта, торговли и иностранных дел двух стран намерены обсудить технические аспекты шагов, которые будут предприняты в рамках процесса нормализации. После встречи спецпредставителей Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна в Вене в июле была достигнута договоренность о прямых авиаперевозках грузов между двумя странами и открытии границ для граждан третьих стран. В рамках этой договоренности планируется, что технические делегации обсудят шаги, которые предстоит предпринять, и составят дорожную карту. Место следующей встречи, которая состоится в сентябре, пока не уточняется», - говорится в сообщении СМИ.

Отмечается, что между двумя странами существует договоренность о поэтапном продвижении процесса урегулирования.

11 августа турецкие СМИ, опять же со ссылкой на анонимный источник, сообщили, что следующая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится в сентябре, не исключая, что встреча может состояться в Турции. В МИД Армении, отвечая на эти публикации, заявили, что договоренности относительно следующей встречи спецпредставителей пока нет.