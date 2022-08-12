В России за сутки выявили 27 810 случаев заражения коронавирусом. Это максимум с 21 марта

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 27 810 против 25 815 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, число новых выявленных случаев стало максимальным с 21 марта, когда зафиксировали 28 709 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 824 282 случая заражения,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Число летальных исходов за последние сутки составило 57 против 52 днем ранее, всего с начала пандемии умерли 383 011 человек. Количество случаев выздоровления за сутки составило 14 320 против 14 221 днем ранее, до 18 104 261.

За сутки в России госпитализировали 2 619 заболевших ковидом против 2 525 днем ранее (рост на 3,7%). Число госпитализаций увеличилось в 41 регионе и уменьшилось в 39, еще в 5 ситуация не изменилась.