На границе Азербайджана и Ирана произошла перестрелка между контрабандистами и азербайджанскими пограничниками. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на «Sputnik Азербайджан», контрабандисты, пытавшиеся провезти наркотики из Ирана в Азербайджан, открыли огонь в сторону азербайджанских пограничников. Инцидент произошел недалеко от села Диман Ярдымлинского района.

В результате ответного огня пограничников был ранен один из контрабандистов, гражданин Ирана Агаджан Надирзаде, второму удалось скрыться.

У задержанного изъяли около 8 кг марихуаны, пистолет и патроны.