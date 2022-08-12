Европейские страны пришли на помощь Франции в борьбе с природными пожарами

Более 360 пожарных из европейских стран прибыли на юго-запад Франции для помощи французским коллегам в борьбе с сильными природными пожарами, сообщает ВFMTV.

"В общей сложности более 360 коллег из Германии, Польши, Румынии и Австрии помогают французским пожарным", - передает телеканал,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В частности, 65 пожарных и 24 специализированных машины отправлены из Германии, 146 пожарных и 49 машин - из Польши, 77 пожарных и 14 машин - из Румынии, 73 пожарных и 14 машин - из Австрии.

Кроме того, для борьбы с пожарами мобилизовали по два специализированных самолета из Греции и Швеции.

В 19 департаментах Франции действует оранжевый уровень погодной опасности - эта мера вводится в случае возникновения вероятности нанесения ущерба людям и их домохозяйствам.

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне объявил, что ожидает от ЕС помощи в тушении пожаров, возникающих в условиях аномальной жары и засухи.