Начинается IX Международный фестиваль современного искусства и духовных фильмов «Фреско»

Детский специальный творческий центр при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА с 18 по 28 августа 2022 года проведет IX Международный фестиваль современного искусства и духовного кино «Фреско» с инклюзивной ориентацией. Как сообщает «Арменпресс», в этом году фестиваль пройдет под названием «Вместе мы сможем».

Фестиваль «Фреско» - это возможность культурного диалога, который делает Армению перекрестком современных контактов. Во дворе церкви Св. Анны в Ереване и во дворе Предстоятельства Гугарацской епархии ААЦ в Ванадзоре состоятся просмотры фильмов, концертные программы. Будет действовать областной инклюзивный лагерь. В этом году также фестиваль соберет вокруг себя художников, кинематографистов и разных представителей интеллигенции из многих стран. Одна из целей фестиваля является активизация культурной жизни региона. В Ванадзоре состоятся встречи с армянскими и зарубежными искусствоведами: с грузинским фотографом Юрием Мечитовым (встреча «Феномен Параджанова»), израильским фотографом, журналистом Дмитрием Брикманом (встреча «Иерусалимская молитва: фотоперевод») и с другими.

Насыщенный день планируется провести в Реабилитационном центре защитника Отечества, где будет показан инклюзивный фильм, пройдет встреча-обсуждение с зарубежными искусствоведами фестиваля.

«Фреско» объединяет людей разных поколений и вкусов, от любителей рока до любителей классики, от любителей классики до любителей фолка. Ожидаются выступления артистов Театра оперы и балета им. А. Спендиаряна, пианиста Айка Меликяна, Ваана Арцруни, ансамбля песни и танца «Оровел», Камерного хора Ванадзора и рок-группы «Адана проджект». Популярные артисты выступят вместе с талантливыми музыкантами с ограниченными возможностями. Концерты будут заполнены уникальными номерами.

В рамках фестиваля будет показано около 40 армянских и зарубежных фильмов: фильмов Франции, Польши, России, США, Кореи, Испании, Италии, Бразилии и других стран. Это и игровые, и анимационные, и полнометражные, и короткометражные фильмы. Фильмы, отрицающие войны, экологические катастрофы, насилие, способствующие делу мира, благотворительности и патриотизму. Они обращены к проблемам людей с ограниченными возможностями, представляют их способности и потенциал для творчества и работы.

В этом году в рамках фестиваля в лагере «Цицернак» в Ванадзоре будет действовать инклюзивный лагерь. В лагере будут воспитанники Детского специального творческого центра и других профильных учреждений. Лагерь «Фреско» в Армении уникален в своем роде. Он являются для этих детей не только прекрасным способом интеграции в общество, но и новым форматом знакомства с Арменией.

Детский специальный творческий центр - внешкольное творческое учреждение, действующее в ведении Министерства ОНКС РА, организатора фестиваля, которое обеспечивает эстетическое профессиональное воспитание детей, нуждающихся в особых условиях обучения.

Главным спонсором фестиваля является Министерство ОНКС РА, спонсорами - Первопрестольный Святой Эчмиадзин, «Формика Арт Продакшн» и общественная организация «Циацан».