Европейские индексы выросли - 12-08-22

МОСКВА, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 12 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.74% и составил 13795.85 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.14% и составил 6553.86 пункта, британский FTSE вырос на 0.47% и составил 7500.89 пункта, а российский RTSI вырос на 0.91% и составил 1116.32 пункта.