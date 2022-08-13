Глава Гегаркуника и координатор «Программ снижения риска бедствий» ООН обсудили перспективы сотрудничества

Губернатор Гегаркуникской области Карен Саркисян принял координатора программ ООН по снижению риска бедствий Армена Чилингаряна.

Как сообщает Арменпресс, во встрече участвовали также глава общины Мартуни Оганес Овеян, директор ВЭС "Гегаркуник" Арташ Сардарян, руководители управлений Гегаркуникской областной администрации.

В начале встречи Армен Чилингарян представил содержание и направления «Программы снижения риска бедствий» ООН, возможности и перспективы их реализации в Гегаркуникской области.

«Наша программа в основном финансируется правительством Японии. Она реализуется по трем основным направлениям: создание метеостанций, картографирование и благоустройство водоемов, модернизация оросительных систем. Реализуемые в этих направлениях проекты будут способствовать получению точных гидрометеорологических данных, улучшению состояния водоемов и экосистем, а также ирригационной системы, управлению рисками стихийных бедствий и сокращению водозабора из озера Севан. Мы также можем поддержать создание или расширение общественных питомников.

Для нас крайне важно нанести на карту селевой риск в Гегаркуникской области, потому что ваш регион является в этом направлении регионом повышенного риска. Для реализации всего этого необходимо постоянное, ежедневное сотрудничество Гегаркуникского марза, общин региона, Компании водопользователя Гегаркуника и нашей программы», - представил координатор ООН «Программы снижения риска бедствий».

Губернатор Карен Саркисян подчеркнул, что, хотя все направления проекта чрезвычайно важны с точки зрения сельского хозяйства и защиты окружающей среды региона, управления рисками стихийных бедствий, однако приоритетным он посчитал направление модернизации оросительных систем, где есть необходимость решать более насущные проблемы.

«Мы проведем комплексное исследование на водохранилище Гетик общины Чамбарак, где есть проблема управления и снижения риска бедствий, изучим и реализуем другие приоритетные задачи. Но, принимая во внимание рекомендации главы общины Мартуни и директора ОВП «Гегаркуник», считаем целесообразным сосредоточить внимание на реализации проекта модернизации оросительной сети сел Цовинар и Астхадзор общины Мартуни. Если эта программа будет реализована, мы увеличим орошаемые земли на несколько десятков гектаров, а с другой стороны, минимизируем потери воды. Кроме того, фермерские хозяйства смогут разводить на этих участках сады, выращивать другие прибыльные и полезные культуры", - сказал губернатор.

Согласно достигнутой между сторонами договоренности, в течение ближайшей недели на основе данных, предоставленных мэрией Мартуни и компанией водопользователей «Гегаркуник», представители офиса ООН «Программы снижения риска бедствий» проведут профессиональные исследования по модернизации оросительных систем, а после соответствующих процедур могут приступать к строительным работам.

Хосров Хлгатян