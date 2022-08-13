Эстония с 18 августа ограничит въезд граждан России в страну

Правительство Эстонии утвердило санкцию, которая ограничивает выдачу виз гражданам России и запрещает въезд в Эстонию гражданам России, имеющим визу, выданную Эстонией, и намеревающимся посетить страну с целью туризма, бизнеса, спорта или культурных мероприятий.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба правительства Эстонии.

«Это означает, что если гражданин России, которому Эстония выдала шенгенскую визу и целью визита которого является туризм, бизнес, спорт или культура, то он не сможет въехать в Эстонию уже с 18 августа", - сообщила пресс-служба правительства Эстонии.

Правительство уточнило, что граждане России, получившие въездную визу другой страной-участницей Шенгенского соглашения или уже находящиеся в Шенгенской зоне, могут въезжать в Эстонию.

Законность въезда в страну или ее отсутствие проверяется и обеспечивается полицией и пограничной службой страны.