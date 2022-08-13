С журналистами - участниками программы Международного медиа-центра, встретилась помощник министра ИД Китая

В столице Китая Пекине состоялась церемония открытия семинара 2022 года и прием от имени Китайского международного центра обменов в области прессы.

Как передает Арменпресс, на официальной церемонии открытия присутствовала помощник министра иностранных дел Китая Хуа Чуньин.

Обращаясь к журналистам, прибывшим в Китай с разных континентов, Хуа Чуньин подчеркнула, что сегодня в мире существует два понятия о Китае: первое – угроза и вызовы, второе - надежда и возможность. Даже среди самих китайцев мало кто осмеливался бы назвать себя знатоком о своей стране, ведь Китай – огромная страна с площадью 9,6 млн кв. км, 1,4-миллиардным населением и 5000-летней историей, описать которую несколько словами просто невозможно.

"Китай считает себя членом семьи развивающихся стран: Мы со всеми странами развивающегося мира солидарны и объединены общей судьбой. Как сказал Председатель Си Цзиньпин, когда в мире некоторые живут хорошо, а остальные – плохо, это не хороший феномен. Обеспечение всех народов счастливой жизнью – предпосылка для достижения долгосрочного процветания, надежной безопасности и защищенности прав человека. Исходя из этого, Китай выдвинул Инициативу «Один пояс и один путь», Инициативу по глобальному развитию и Инициативу по глобальной безопасности, прилагая полные усилия для формирования Сообщества единой судьбы человечества. Рассчитываем, что страны мира смогут добиться совместного процветания усердным трудом", - сказала она.

Говоря об исключительных успехах Китая в последние десятилетия, Хуа Чуньин подчеркнула, что ни один писатель-фантаст не мог бы представить себе такого прогресса китайского народа.

Помощник министра ИД подчеркнула, что всех успехов, которых добился Китай, не было бы, если бы не Коммунистическая партия Китая, заверив, что партия служит китайскому народу.

"В прошлом году мы торжественно отпраздновали 100-летие основания КПК, которая переросла от организации, членов которой 100 лет назад было всего 50 с лишним, в крупнейшую в мире правящую партию с 96 миллионами членов. Под руководством КПК китайский народ выгнал иностранных агрессоров, положил конец конфликтам милитаристов и гражданской войне, приобрел национальную независимость и создал суверенное государство. Избавившись от унижения и голода, Китай полностью построил среднезажиточное общество, теперь уверенными шагами идет к выполнению новой задачи - превращению Китая в современное модернизированное социалистическое государство. Каждый китаец этим гордится и искренне поддерживает КПК, о чем свидетельствует ежегодная высокая поддержка народом КПК на уровень выше 90%", - пояснила Хуа Чуньин.

Обращаясь к журналистам, Хуа Чуньин подчеркнула: "Поездки в следующие месяцы позволят вам передать своим соотечественникам истинную, объемную и всестороннюю картину Китая с вашей любовью и вниманием. Буду рада, если вы в будущем вернетесь в Китай, на вашу «вторую Родину», в качестве аккредитованного корреспондента.

В заключение хотела бы еще раз вас сердечно поприветствовать. Желаю всем плодотворной работы и приятного пребывания в Китае!"

Около 90 журналистов из разных стран мира участвуют в программе, инициированной Китайским международным медиакоммуникационным центром.