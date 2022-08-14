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Взрыв в «Сурмалу»: есть 1 жертва и 20 пострадавших

Взрыв в «Сурмалу»: есть 1 жертва и 20 пострадавших

В результате взрыва в торговом центре "Сурмалу", по предварительным данным, есть одна жертва и двадцать пострадавших.

 Данные постоянно меняются. Возможно, кроме машин скорой помощи, граждане также доставили пострадавших в больницы.

14 августа в 13:23 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что что в торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв.

На место происшествия выехали по вызову «номер 2» сложности пожара 6 боевых расчетов пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА, оперативная группа, пожарный отряд, спасательный отряд  для  проведения специальных работ  и инструктор психологической  службы Спасательной  службы  МЧС РА.  

Объявлен вызов сложности пожара "№ 3". На место выехали еще 4  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

 

 


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