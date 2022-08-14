26 пострадавших, в том числе 5-летний ребенок, получают медицинскую помощь в различных МЦ

В результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" 26 пострадавших были доставлены в различные медицинские центры.

По состоянию на 15:00 в медицинский центр «Шенгавит» доставлены 14 пострадавших, 5 из них получили первую помощь и выписаны.

В МЦ «Армения» были доставлены 3, в МЦ «Сурб Аствацамайр» - 4, в МЦ «Эребуни» - 4, в университетскую больницу № 1 – 6 пострадавших. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

К сожалению, жизнь одного гражданина спасти не удалось.

В результате взрыва в ТЦ «Сурмалу» часть граждан, поступивших в медицинский центр «Сурб Аствамайр», получили первую помощь и отправились домой, только одна из них, 5-летняя девочка, находится в больнице, в отделении реанимации, состояние стабильное, ее жизни ничего не угрожает.