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26 пострадавших, в том числе 5-летний ребенок, получают медицинскую помощь в различных МЦ

26 пострадавших, в том числе 5-летний ребенок, получают медицинскую помощь в различных МЦ

В результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" 26 пострадавших были доставлены в различные медицинские центры.

По состоянию на 15:00 в медицинский центр «Шенгавит» доставлены 14 пострадавших, 5 из них получили первую помощь и выписаны.

В   МЦ «Армения» были доставлены 3, в МЦ «Сурб Аствацамайр» - 4, в МЦ «Эребуни» - 4, в университетскую больницу № 1 – 6 пострадавших. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

К сожалению, жизнь одного гражданина спасти не удалось.

В результате взрыва в ТЦ «Сурмалу» часть граждан, поступивших в медицинский центр «Сурб Аствамайр», получили первую помощь и отправились домой, только одна из них, 5-летняя девочка, находится в больнице, в отделении реанимации, состояние  стабильное, ее  жизни ничего не угрожает.


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