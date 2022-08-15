Израильские военные уничтожили тоннель ХАМАС в районе границы с сектором Газа
13:52, 15 Август 2022
Израильские военные обнаружили и нейтрализовали принадлежащий радикальной палестинской организации ХАМАС тоннель, прорытый в районе границы в северной части сектора Газа. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник армейская пресс-служба.
"Армия обороны Израиля обнаружила и нейтрализовала террористический туннель с двумя маршрутами, принадлежащий террористической организации ХАМАС, прорытый из северной части сектора Газа в сторону израильской территории", - говорится в заявлении.
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