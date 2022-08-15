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Владимир Путин в связи с взрывом в ТЦ «Сурмалу» направил Николу Пашиняну телеграмму соболезнования

Владимир Путин в связи с взрывом в ТЦ «Сурмалу» направил Николу Пашиняну телеграмму соболезнования

Президент Российской Федерации Владимир Путин в связи с взрывом в торговом центре «Сурмалу» направил премьер-министру Армении Николу Пашиняну телеграмму соболезнования. Как передает «Арменпресс», телеграмма Владимира Путина опубликована на официальном сайте Кремля.

«Уважаемый Никол Воваевич, выражаю глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара, произошедшего в торговом центре Еревана.

Прошу передать мои глубочайшие соболезнования и поддержку семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. С уважением, Владимир Путин», - говорится в телеграмме.
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