Президент Южной Кореи снова пообещал КНДР помощь в обмен на денуклеаризацию

Южная Корея готова значительно способствовать развитию экономики, энергетики, торговли и сельского хозяйства КНДР, если Пхеньян приступит к действительному ядерному разоружению, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель в своей речи по случаю 77-летия освобождения Кореи от колониального господства Японии, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Президент в речи снова изложил детали "дерзкого плана" Сеула по улучшению экономики Северной Кореи в случае, если та предпримет шаги по денуклеаризации. Такое предложение в адрес КНДР Юн Сок Ель сделал еще во время своей инаугурационной речи в мае.

"При условии, что Пхеньян прекратит разработку ядерного оружия и приступит к реальной денуклеаризации, я предлагаю грандиозный план по улучшении экономики Северной Кореи и жизни ее народа, который был бы реализован в соответствии с ее (денуклеаризации – ред.) этапами", - заявил президент, речь которого транслировалась правительственным телеканалом KTV.