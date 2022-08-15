Все меньше вероятности найти оставшихся в живых людей. Спасатели устраняют возможные риски и проводят новые работы. Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявил заместитель начальника Управления спасательных сил Баграт Вардазарян.

«Всем ясно, что чем больше проходит времени, тем меньше шансов, что люди выжили. Спасательные работы не прекращаются, учитываются риски, правила техники безопасности, мы должны устранять риски, чтобы иметь возможность работать. Есть опасность обрушения здания, там висят железобетонные конструкции, их нужно убирать до проведения спасательных работ», - сказал Вардазарян.

По словам заместителя начальника Управления спасательных сил, в настоящее время в спасательных работах задействованы 150 спасателей, 102 добровольца Армянского общества Красного Креста и 15 добровольцев военно-патриотической НПО «ИОЖ» (Искусство остаться в живых).