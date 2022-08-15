Bloomberg заявил о самом высоком с ноября 2020 года риске наступления рецессии в еврозоне

Риск наступления рецессии в еврозоне оценивается как самый высокий с ноября 2020 года, экономический спад в следующие 12 месяцев наступит с вероятностью 60%. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщили опрошенные агентством Bloomberg экономисты.

Как пишет агентство, в июле эксперты оценивали вероятность наступления рецессии в еврозоне в 45%, а в феврале до начала конфликта считали, что она составит 20%. В самой крупной экономике Евросоюза Германии, отметили экономисты, уже в этом квартале может начаться стагнация.

Ухудшение экономической ситуации и рост стоимости жизни происходят на фоне проблем с поставками электроэнергии из России и засухи в ряде европейских стран, все вместе это должно привести к росту инфляции в еврозоне. Инфляция, по оценкам экономистов, в среднем составит около 8% в 2022 году, что вдвое выше целевого показателя Европейского центрального банка, который прогнозирует 4%-й порог.