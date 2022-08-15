Семьи трех человек, считавшихся пропавшими в результате взрыва, обнаружили их: МЧС

Количество пропавших в связи со взрывом в торговом центре «Сурмалу» стало меньше. Родные обнаружили предположительно пропавших. Об этом «Арменпресс» сообщил пресс-секретарь МЧС Айк Костанян.

«Родные обнаружили предположительно пропавших», - сказал Костанян.

В торговом центре «Сурмалу» продолжаются поисково-спасательные работы, количество пропавших регулярно меняется в результате звонков, поступающих на номер горячей линии МЧС 911. В настоящее время пропавшими числятся 16 граждан. Ранее их количество было - 19 человек.