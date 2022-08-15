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МИД Кипра выразил соболезнования армянскому народу в связи со взрывом в «Сурмалу»

МИД Кипра выразил соболезнования армянскому народу в связи со взрывом в «Сурмалу»

Министерство иностранных дел Кипра выразило соболезнования в связи с взрывом в торговом центре «Сурмалу».

Как передает Арменпресс, послание соболезнования опубликовано в микроблоге  Министерства иностранных дел Кипра  вTwitter.

«Глубоко опечалены разрушительным взрывом в Ереване. Выражаем наши глубокие соболезнования и солидарность правительству и народу Армении. Искренне выражаем соболезнования семьям погибших. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", - отметили в министерстве.

14 августа в ереванском торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв. По последним данным, погибших – 6 человек, пропавшими считаются 16.


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