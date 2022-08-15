Взрыв в «Сурмалу»: среди пропавших без вести есть гражданка РФ

По последним данным, в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» пропало 17 пропавших без вести, одна из которых - гражданка России.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

«На данный момент проводятся поисково-спасательные и противопожарные работы, на месте работают наши группы, волонтеры, представители Армянского Красного Креста", - пояснил Костанян.

Ранее МЧС сообщало, что среди пропавших без вести есть и гражданин Ирана.

Костанян, обратившись к муссируемым в прессе слухам о том, что число жертв достигло 7 человек, отметил, что на данный момент о 7-й жертве у них нет информации. У нас есть четкая информация о шести пострадавших. У нас нет информации о 7-й жертве. Как только у нас будет информация по этому поводу, мы обязательно вас проинформируем», — сказал он.

В результате звонков, поступивших на горячую линию МВД 911, без вести пропавшими на территории ТЦ «Сурмалу» могут считаться следующие граждане: