Посольство Болгарии в Армении пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим от взрыва в «Сурмалу»

Посольство Республики Болгария в Республике Армения выразило глубокие соболезнования семьям и близким невинных жертв в результате взрыва, произошедшего в торговом центре «Сурмалу».

Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальная страница Посольства Болгарии в Армении в Facebook.

"Посольство также желает скорейшего выздоровления пострадавшим в результате трагического события 14 августа", - говорится в заявлении.