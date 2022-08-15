Начался официальный визит министра обороны РА в РФ

15 августа находящаяся в Российской Федерации делегация во главе с министром обороны РА Суреном Папикяном посетила Центр «Патриот» в Подмосковье.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальная страница Сурена Папикяна в Facebook.

В публикации отмечается, что министр обороны РА в центре «Патриот»присутствовал на торжественных церемониях открытия турнира"Международные армейские игры 2022"и Военно-промышленной выставки"Армия 2022".

Сурен Папикян обошел павильоны представленных на выставке компаний, ознакомился с рядом новейших образцов военной промышленности, провел встречи с руководителями крупных военно-промышленных компаний, обсудил ряд вопросов, касающихся военного сотрудничества.