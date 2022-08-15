Посольство Ливана в Армении выразило соболезнования в связи с трагическим происшествием в Ереване

Посольство Ливана в Армении выразило соболезнования в связи с трагическим инцидентом в торговом центре «Сурмалу».

"Посольство Ливана в Армении выражает глубокие соболезнования всем тем, кто потерял своих родственников в результате трагического взрыва в торговом центре «Сурмалу»14 августа.

Желаем раненым скорейшего выздоровления, а наши мысли и молитвы в этот трудный момент остаются с дружественным народом Армении», - как передает Арменпресс, говорится на странице посольства в Facebook.