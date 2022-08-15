Число погибших в результате взрыва в «Сурмалу» достигло 7
19:15, 15 Август 2022
Число жертв пожара и взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване достигло 7.
Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям РА Айк Костанян.
"Незадолго до этого спасатели вытащили из завалов еще один труп.
На данный момент имеем 7 жертв.
Поисково-спасательные работы продолжаются», - отметил он.
По последним данным МЧС РА, после взрыва в медицинские центры Еревана обратились 60 граждан, 13 из них продолжают получать лечение, а остальные 47, получив соответствующую медицинскую помощь, выписаны.
21 человек может считаться пропавшим без вести, из них 5 - граждан Ирана и 1 - гражданин России.
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