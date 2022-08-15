Время в Ереване: 11:07:36,   16 Август 2022

Число погибших в результате взрыва в «Сурмалу» достигло 7

Число погибших в результате взрыва в «Сурмалу» достигло 7

Число жертв пожара и взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване достигло 7.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям РА Айк Костанян.

"Незадолго до этого спасатели вытащили из завалов еще один труп.

На данный момент имеем 7 жертв.

Поисково-спасательные работы продолжаются», - отметил он.

По последним данным МЧС РА, после взрыва в медицинские центры Еревана обратились 60 граждан, 13 из них продолжают получать лечение, а остальные 47, получив соответствующую медицинскую помощь, выписаны. 

21 человек может считаться пропавшим без вести, из них 5 - граждан Ирана и 1 -  гражданин России.


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