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Генсек ОДКБ направил телеграмму соболезнования премьер-министру РА

Генсек ОДКБ направил телеграмму соболезнования премьер-министру РА

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась направил премьер-министру Николу Пашиняну телеграмму соболезнования в связи со взрывом в ереванском торговом центре “Сурмалу”.

Как сообщили Арменпресс в аппарате премьер-министра,  в послании говорится:

 

“Скорбим вместе с братским армянским народом в связи с разрушительным взрывом в одном из торговых центров г. Еревана. 

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим, успешной работы спасательных служб по обнаружению без вести пропавших и ликвидации последствии чрезвычайной ситуации”.


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