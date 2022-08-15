Следственный комитет РА выясняет обстоятельства взрыва в «Сурмалу»

В рамках уголовного дела, возбужденного по признакам ч. 2 ст. 357 и ч. 2 ст. 358 Уголовного кодекса РА, в следственном управлении Ереванского городского управления Следственного комитетаРеспублики Арменияпроводятся неотложные и широкомасштабные административно-следственные действия. Управление Следственного комитета РА с целью выяснения всех обстоятельств взрыва, произошедшего в торговом центре «Сурмалу».

Об этом Арменпресс сообщили в Следственном комитете Армении.

«Следует добавить, что в результате взрыва, произошедшего 14 августа 2022 года около 13:30 часов в Ереване, в торговом центре «Сурмалу» - по адресу проспект Аршакуняц 15, на данный момент зафиксировано: погибли 7 человек, ранения получили более 50.

Согласно полученным данным, в результате взрыва также пострадали павильоны на территории торгового центра, а также прилегающие к ним здания и припаркованные автомобили.

На данный момент на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Допрошены более двух десятков граждан, назначены соответствующие экспертизы.

Выясняются личности хозяйствующих субъектов, сотрудников, осуществляющих деятельность на территории торгового центра, даны поручения органам дознания», — говорится в сообщении.

Согласно источнику, расследование продолжается.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.