Количество жертв взрыва в ТЦ «Сурмалу» достигло 10 человек

Количество жертв взрыва в торговом центре «Сурмалу» достигло 10 человек.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

«Спасатели обнаружили под завалами еще два тела», - сообщил Айк Костанян, добавив, что количество жертв достигло 10.

Поисково-спасательные работы продолжаются.