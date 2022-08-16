Количество жертв взрыва в ТЦ «Сурмалу» достигло 16 человек: продолжаются поисково- спасательные работы

Количество жертв взрыва в торговом центре «Сурмалу» достигло 16 человек.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении. В сообщении ведомства говорится, что по состоянию на 08:12 16 августа продолжаются работы по тушению возникающих очагов и поисково-спасательные работы. Личности 10 из 16 жертв пока не установлены. Среди них одна беременная женщина и маленький ребенок.

В медицинские центры города Еревана обратились 60 граждан, 12 из них продолжают получать лечение, остальные 48, получив соответствующую медицинскую помощь, выписаны.

18 граждан считаются пропавшими.

Напомним, что 14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления поступил сигнал, что в ереванском торговом центре «Сурмалу», расположенном по адресу Аршакуняц 15, произошел взрыв с возгоранием, в результате чего частично обрушилось трехэтажное здание центра.