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В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,4

В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано во вторник в Иране. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр стихии находился в 45 км к западу от города Казерун, где проживают 94,5 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 8 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. 


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